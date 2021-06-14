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نجم مانشستر يونايتد مرشح للإنضمام إلى ريال مدريد

الإثنين 14/يونيو/2021 - 03:42 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الشكوك تحوم بشأن إستمرار الفرنسي انتوني مارسيال مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في الموسم المقبل وذلك بسبب إهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه.

وأكدت صحيفة صنداي إكسبريس البريطانية أن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني للمان يونايتد عرض مارسيال للبيع بسبب سوء موقفه.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مارسيال البالغ من العمر 25 عاماً ارتبط بالإنتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مارسيال يلعب في صفوف مانشستر يونايتد منذ عام 2015 وخاض النجم الفرنسي مع الشياطين الحمر حتى الآن 258 مباراة وسجل 78 هدفاً وصنع 50 هدف آخرين.

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