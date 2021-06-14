نجم مانشستر يونايتد مرشح للإنضمام إلى ريال مدريد













ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الشكوك تحوم بشأن إستمرار الفرنسي انتوني مارسيال مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في الموسم المقبل وذلك بسبب إهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه.





وأكدت صحيفة صنداي إكسبريس البريطانية أن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني للمان يونايتد عرض مارسيال للبيع بسبب سوء موقفه.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مارسيال البالغ من العمر 25 عاماً ارتبط بالإنتقال إلى ريال مدريد الإسباني.



