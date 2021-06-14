Advertisements
نجم مانشستر يونايتد مرشح للإنضمام إلى ريال مدريد
الإثنين 14/يونيو/2021 - 03:42 ص
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الشكوك تحوم بشأن إستمرار الفرنسي انتوني مارسيال مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في الموسم المقبل وذلك بسبب إهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه.
وأكدت صحيفة صنداي إكسبريس البريطانية أن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني للمان يونايتد عرض مارسيال للبيع بسبب سوء موقفه.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مارسيال البالغ من العمر 25 عاماً ارتبط بالإنتقال إلى ريال مدريد الإسباني.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مارسيال يلعب في صفوف مانشستر يونايتد منذ عام 2015 وخاض النجم الفرنسي مع الشياطين الحمر حتى الآن 258 مباراة وسجل 78 هدفاً وصنع 50 هدف آخرين.
Advertisements