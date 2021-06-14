نجم مانشستر يونايتد على رادار آرسنال

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال الإنجليزي يستهدف التعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفاد موقع 90 دقيقة البريطاني بأن مسئولي آرسنال أجروا اتصالات مع نظرائهم في مانشستر يونايتد بشأن مناقشة إمكانية التعاقد مع النجم الهولندي الشاب.





وأشار الموقع البريطاني إلى أن فان دي بيك لم يتمكن من الحصول على مركز أساسي في الموسم الماضي تحت قيادة المدير الفني للشياطين الحمر النرويجي أولي جونار سولسكاير لأسباب فنية بالإضافة إلى تعدد إصاباته.



