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يوفنتوس يستقر على بديل رونالدو

الإثنين 14/يونيو/2021 - 05:08 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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استقر نادي يوفنتوس الإيطالي، على بديل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريقه الأول لكرة القدم، حال قرر الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن يوفنتوس يهتم بالتعاقد مع الفرنسي أنطون جريزمان، نجم برشلونة الإسباني، لخلافة رونالدو.

وأشار إلى أن جريزمان لا يفكر في الرحيل عن برشلونة، إلا أن ناديه يدرس لخروجه على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة، بسبب الوضع المالي الذي يمر به النادي.

وشدد على أن يوفنتوس مهتم بموقف جريزمان، إلا أنه ليس أولوية للبيانكونيري، حيث يريد ماسيمليانو أليجري، المدير الفني، إعادة هيكلة خط الوسط، باستعادة البوسني ميراليم بيانيتش من برشلونة، إلى جانب استمرار المهاجم ألفارو موراتا.

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