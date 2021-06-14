أتلتيكو يخطط لضم بوفون في الصيف









تحدث تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن خطة مسؤولي أتلتيكو مدريد، للتعاقد مع الحارس العملاق جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي.





تعاقد أتليتكو مدريد مع بوفون





وكان الحارس الإيطالي بوفون صاحب الـ43 عامًا قد أعلن رسميًا قبل عدة أسابيع رحيله عن يوفنتوس بنهاية عقده هذا الشهر، ولم يحسم قراره النهائي بشأن الاعتزال.





من جانبه ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مسؤولي أتلتيكو مدريد الإسباني يبحثوا التعاقد مع حارس مرمى جديد، ليكون بديلًا للسلوفيني يان أوبلاك، إذا تأكد رحيل إيفو جربيتش في الصيف الجاري.





وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي أتليتكو مدريد الإسباني مهتمون بالتعاقد مع بوفون حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي الأسبق في الموسم الجديد.



