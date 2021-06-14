Advertisements

أتلتيكو يخطط لضم بوفون في الصيف

الإثنين 14/يونيو/2021 - 05:38 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements


تحدث تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن خطة مسؤولي أتلتيكو مدريد، للتعاقد مع الحارس العملاق جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي.

تعاقد أتليتكو مدريد مع بوفون 

وكان الحارس الإيطالي بوفون صاحب الـ43 عامًا قد أعلن رسميًا قبل عدة أسابيع رحيله عن يوفنتوس بنهاية عقده هذا الشهر، ولم يحسم قراره النهائي بشأن الاعتزال.

من جانبه ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مسؤولي أتلتيكو مدريد الإسباني يبحثوا التعاقد مع حارس مرمى جديد، ليكون بديلًا للسلوفيني يان أوبلاك، إذا تأكد رحيل إيفو جربيتش في الصيف الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي أتليتكو مدريد الإسباني مهتمون بالتعاقد مع بوفون حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي الأسبق في الموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن بوفون شارك في 14 مباراة فقط مع يوفنتوس خلال الموسم الماضي بجميع البطولات، وتلقى 9 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في 6 مناسبات.

أخبار تهمك

نجم مانشستر يونايتد مرشح للإنضمام إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

يوفنتوس يستقر على بديل رونالدو

منذ ساعة و 23 دقيقة

أستاذ فيروسات يوضح حقيقة وجود الفطر الأسود بالخضروات والفاكهة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لـ "إريكسن"

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 41 حالة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يتراجع عن الرحيل بعد تدخل الخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي لخلافة ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ حوالي 10 ساعة

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

منذ حوالي 10 ساعة

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

02:57 ص

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

06:02 م

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

08:21 م

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

11:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة