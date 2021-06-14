مبابي يلمح لرحيله عن باريس سان جيرمان





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن آمال ريال مدريد الإسباني تجددت في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك عقب تصريحاته الأخيرة.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن ريال مدريد يعتبر من أشد المهتمين بملف مبابي، حيث يرغب الملكي في جلبه من أجل قيادة مشروع الفريق مستقبلًا.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن بعض كلمات نجم باريس سان جيرمان التي أدلى بها مؤخرا بدت مثل الموسيقي داخل قلعة سانتياجو برنابيو .

ونقلت الصحيفة الإسبانية تصريحات مبابي لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية التي قال فيها: "يجب أن أتخذ القرار الصحيح وهو أمر صعب وأمنح نفسي كل فرصة لاتخاذ قرار جيد من أجلي. أنا الآن في مكان أحبه وأشعر فيه بالراحة لكن هل هذا هو أفضل مكان للتواجد فيه؟ لا أعرف الإجابة".

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد يثق في أن مبابي سوف يستمر في تأجيل مفاوضات تجديد عقده مع باريس سان جيرمان وأنه سيصمد أمام ضغط مسئولي النادي الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مبابي لن ينضم لريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وسيذهب إلى بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر في الصيف المقبل وهو لاعب في باريس سان جيرمان.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لا يريد ربط اسمه بأي خطوة سيقوم بها مبابي مع ناديه من أجل الحفاظ على العلاقة التي تجمع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان صرح منذ عدة أيام أن مبابي لن يرحل عن صفوف الفريق في الصيف الحالي كما أنه لن يتركه يرحل مجانًا في الصيف المقبل.



