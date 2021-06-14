Advertisements

مبابي يلمح لرحيله عن باريس سان جيرمان

الإثنين 14/يونيو/2021 - 06:09 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن آمال ريال مدريد الإسباني تجددت في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك عقب تصريحاته الأخيرة.
وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن ريال مدريد يعتبر من أشد المهتمين بملف مبابي، حيث يرغب الملكي في جلبه من أجل قيادة مشروع الفريق مستقبلًا.
ولفتت الصحيفة الإسبانية أن بعض كلمات نجم باريس سان جيرمان التي أدلى بها مؤخرا بدت مثل الموسيقي داخل قلعة سانتياجو برنابيو .
ونقلت الصحيفة الإسبانية تصريحات مبابي لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية التي قال فيها: "يجب أن أتخذ القرار الصحيح وهو أمر صعب وأمنح نفسي كل فرصة لاتخاذ قرار جيد من أجلي. أنا الآن في مكان أحبه وأشعر فيه بالراحة لكن هل هذا هو أفضل مكان للتواجد فيه؟ لا أعرف الإجابة".
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد يثق في أن مبابي سوف يستمر في تأجيل مفاوضات تجديد عقده مع باريس سان جيرمان وأنه سيصمد أمام ضغط مسئولي النادي الفرنسي.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مبابي لن ينضم لريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وسيذهب إلى بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر في الصيف المقبل وهو لاعب في باريس سان جيرمان.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لا يريد ربط اسمه بأي خطوة سيقوم بها مبابي مع ناديه من أجل الحفاظ على العلاقة التي تجمع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان.
ونوهت الصحيفة الإسبانية أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان صرح منذ عدة أيام أن مبابي لن يرحل عن صفوف الفريق في الصيف الحالي كما أنه لن يتركه يرحل مجانًا في الصيف المقبل.

أخبار تهمك

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ حوالي 12 ساعة

نجم مانشستر يونايتد مرشح للإنضمام إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 49 دقيقة

نجم الأهلي يتراجع عن الرحيل بعد تدخل الخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي لخلافة ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 41 حالة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

يوفنتوس يستقر على بديل رونالدو

منذ ساعة و 23 دقيقة

أستاذ فيروسات يوضح حقيقة وجود الفطر الأسود بالخضروات والفاكهة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لـ "إريكسن"

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

02:57 ص

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

06:02 م

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

08:21 م

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

11:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة