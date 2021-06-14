موعد مباراة فرنسا وألمانيا في كأس أمم أوروبا













يواجه منتخب ألمانيا، منافسه فرنسا، يوم الثلاثاء 15 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.





وستقام المباراة بين ألمانيا وفرنسا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.



