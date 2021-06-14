Advertisements
موعد مباراة فرنسا وألمانيا في كأس أمم أوروبا
الإثنين 14/يونيو/2021 - 06:39 ص
أحمد عصام
Advertisements
يواجه منتخب ألمانيا، منافسه فرنسا، يوم الثلاثاء 15 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.
وستقام المباراة بين ألمانيا وفرنسا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.
ويقع منتخب ألمانيا في المجموعة السادسة، بجانب منتخبات البرتغال وفرنسا والمجر، وستكون مواجهة منتخب ألمانيا الثانية أمام البرتغال في 19 يونيو، والثالثة أمام المجر يوم 23 يونيو.
Advertisements