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سينتيا خليفة: حققت حلمي بالنجومية بمصر

الإثنين 14/يونيو/2021 - 04:42 ص
بوابة الفجر
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قالت الفنانة سينتيا خليفة، إنها العديد من الأعمال على المستوى المحلي في لبنان، ولكني قررت أن تلحق بحلمها، مضيفة:  مضيفة: "دائما كنت أريد أن أقف أمام الشاشة كممثلة وليس كإعلامية".

وأشارت في تصريحات صحفية، إلى انها اختارت طريقها في صناعة الدراما، موضحة: "بعد سفري لفرنسا وأميركا، قررت أن أتوجه لمصر، فلطالما راودني حلم دخول صناعة الفن المصرية، وأن أعمل بها".

وأكدت: "بالفعل تحقق الحلم بعد أن قامت مديرة أعمالي، وهي صديقة لي، باتصالاتها، ووصلت إلى ما أنا عليه اليوم".

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