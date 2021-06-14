سينتيا خليفة: حققت حلمي بالنجومية بمصر





قالت الفنانة سينتيا خليفة، إنها العديد من الأعمال على المستوى المحلي في لبنان، ولكني قررت أن تلحق بحلمها، مضيفة: مضيفة: "دائما كنت أريد أن أقف أمام الشاشة كممثلة وليس كإعلامية".





وأشارت في تصريحات صحفية، إلى انها اختارت طريقها في صناعة الدراما، موضحة: "بعد سفري لفرنسا وأميركا، قررت أن أتوجه لمصر، فلطالما راودني حلم دخول صناعة الفن المصرية، وأن أعمل بها".





وأكدت: "بالفعل تحقق الحلم بعد أن قامت مديرة أعمالي، وهي صديقة لي، باتصالاتها، ووصلت إلى ما أنا عليه اليوم".



