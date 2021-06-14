موعد مباراة البرتغال والمجر في كأس أمم أوروبا 2021













يواجه منتخب البرتغال نظيره المجري، يوم الثلاثاء 15 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.





ويقع منتخب البرتغال في المجموعة السادسة، بجانب منتخبات ألمانيا وفرنسا والمجر، وستكون مواجهة منتخب البرتغال الثانية أمام ألمانيا في 19 يونيو، والثالثة أمام فرنسا يوم 23 يونيو.





وتأتي قائمة منتخب البرتغال كالآتي :-





حراسة المرمى: روي باتريشيو (ولفرهامبتون الإنجليزي) – أنتوني لوبيس (أوليمبيك ليون الفرنسي) – روي سيلفا (غرناطة الإسباني)





خط الدفاع: بيبي (بورتو) – روبين دياز (مانشستر سيتي الإنجليزي) – جوزيه فونتي (ليل الفرنسي) – جواو كانسيلو (مانشستر سيتي الإنجليزي) – نيلسون سيميدو (ولفرهامبتون الإنجليزي) – رافاييل جيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني) – نونو مينديز (سبورتنج لشبونة)





خط الوسط: دانيلو (باريس سان جيرمان الفرنسي) – برونو فيرنانديش (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – روبين نيفيش (ولفرهامبتون الإنجليزي) – جواو موتينيو (ولفرهامبتون الإنجليزي) – ريناتو سانشيس (ليل الفرنسي) – سيرجيو أوليفيرا (بورتو) – ويليام كارفاليو (ريال بيتيس الإسباني) – جواو بالينيا (سبورتنج لشبونة) – بيدرو جونشالفيش "بوتي" (سبورتنج لشبونة)



