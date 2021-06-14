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برشلونة يستقر على تجديد عقد ثنائي الفريق

الإثنين 14/يونيو/2021 - 07:39 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يريد نادي برشلونة الإسباني حسم تجديد عقدي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، عثمان ديمبلي وإيلايش موريبا، للاستمرار لسنوات أخرى داخل  معقل "كامب نو" خلال الأيام القليلة المقبلة.


ويعد التجديد مع ديمبلي وموريبا أولوية داخل برشلونة خاصة اللاعب الفرنسي الذي ينتهي عقده مع الفريق الكتالوني في يونيو 2022.

ومن المقرر أن تكون هناك محادثات على مدار الأيام المقبلة مع وكلاء اللاعبين لمحاولة الوصول إلى اتفاق يقتضي بتوقيع ديمبلي وموريبا على العقود الجديدة.

وفي حالة فشل الفريق الكتالوني في إقناع ديمبلي بالتجديد سيتعين على الإدارة إقناعه بالرحيل للاستفادة المادية من نظير بيعه في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويريد أن يحصل برشلونة على أي مبلغ مالي حال رحيل ديمبلي عن الفريق بعدما قام بدفع مبلغ يقدر بـ135 مليون يورو لصالح بوروسيا دورتموند على مدار السنوات الأربع الماضي.

بينما تكون موافقة الفرنسي على الرحيل في الصيف غير مضمونة لأن لديه عروض للرحيل المجاني في العام المقبل وعلى رأسها يوفنتوس وباريس سان جيرمان.

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