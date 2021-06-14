سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء في مصر









نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور مجموعة صور جديدة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، إنستغرام، أطلت فيها أثناء تواجدها في مصر وخطفت أنظار متابعيها.









وأطلت سيرين بإطلالة كلاسيكية بجامبسوت أبيض، وأرفقت سيرين الصورة بتعليق كتبت فيه: "من أجواء وجودي بمصر الحبيبة".







