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سينتيا خليفة: محظوظة بمشاركتي في "ضد الكسر" و"حرب أهلية"

الإثنين 14/يونيو/2021 - 07:42 ص
بوابة الفجر
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قالت الفنانة سينتيا خليفة، إنها محظوظة جدا وسعيدة بتواجدها في عملين بحجم، "ضد الكسر" و"حرب أهلية".

وأضافت في تصريحات صحفية : "مثلت لأول مرة في الدراما المصرية مع نجمتين بحجم يسرا ونيللى كريم، ولكن بالطبع كنت مرعوبة بشكل كبير، فأتذكر عندما وقفت في أول مشهد لي أمام النجمة يسرا كنت أشعر بالقلق والرعب ولم أصدق ما أمر به، واضطر المخرج لإعادة المشهد أكثر من مرة بسبب قلقي الزائد.

وأشارت إلى أنها قدمت شخصية امرأة شريرة وخائنة وطماعة، كما أنني السبب في كل ما يحدث ليسرا من مشكلات ضمن أحداث المسلسل.

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