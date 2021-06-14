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تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين بمحافظات مصر

الإثنين 14/يونيو/2021 - 08:44 ص
بوابة الفجر
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود انخفاض بدرجات الحرارة .

وقالت الأرصاد إنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .
 
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، يشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين:  القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

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