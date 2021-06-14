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اليوم.. مجلس الأمن يبحث الأوضاع في مالي

الإثنين 14/يونيو/2021 - 08:45 ص
بوابة الفجر
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يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين، اجتماعه الدورى حول مالي، في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد، والتي تم على إثرها تغيير قادة المرحلة الانتقالية.

ومن المنتظر أن يستعرض الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، التطورات المسجلة منذ صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول مالي، مع التأكيد على أهمية تركيز الجهود على تنظيم الانتخابات في فبراير 2022.

ومن بين أهم المواضيع التي يتوقع أن يتناولها الاجتماع بالنقاش أيضا تنفيذ إتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر (2015), والوضع في وسط مالي.

وقد يقف رئيس بعثة (مينوسما) عند "التأخيرات المطولة" المسجلة في تنفيذ الأحكام الرئيسية لاتفاق السلام لعام 2015, والتي أشار إليها الأمين العام الأممي في تقريره الأخير.

ومن المتوقع أن يدعو أعضاء مجلس الأمن خلال الاجتماع إلى مواصلة تنفيذ اتفاق السلام وأن يناقشوا أيضا زيادة سقف القوات في البعثة الأممية المتكاملة الأبعاد خلال تجديد التفويض لها، وذلك بهدف تحسين قدرتها على حماية المدنيين في وسط مالي.

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