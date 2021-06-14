موعد مباراة السعودية وأوزبكستان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر

يسعى المنتخب السعودي لمواصلة سلسلة انتصاراته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر وذلك عند مواجهة أوزبكستان ضمن منافسات الجولة العاشرة من المجموعة الرابعة في التصفيات.





وتمكن المنتخب السعودي من الفوز على نظيره السنغافوري بثلاثية نظيفة الجمعة الماضية في التصفيات الآسيوية المشتركة.





وبهذه النتيجة، أصبح رصيد المنتخب السعودي 17 نقطة يحتل بهم صدارة المجموعة الرابعة ليقترب أكثر من التأهل إلى الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022.





تنص اللوائح على تأهل أفضل خمس منتخبات احتلت المركز الثاني في دور المجموعات بعد أن تأكد تأهل منتخب قطر مستضيف المونديال كبطل للمجموعة السابعة.





واقترب المنتخب السعودي من بلوغ الدور الحاسم بقوة سواء كمتصدر لمجموعته في حالة فوزه أو تعادله مع أوزبكستان أو بواحدة من البطاقات الخمس لصاحب كأفضل مركز ثاني في حال خسارته بشرط فوز فلسطين على اليمن أو تعادلهما في الجولة المقبلة ليستمر احتلال اليمن المركز الأخير.





وسيتأهل منتخب السعودية مباشرةً للدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 في حال فوزه على أوزبكستان.





أما في حالة خسارة السعودية من أوزبكستان وحصولها على المركز الثاني سيحسم من مجموع نقاط المنتخب السعودي مع صاحب المركز الأخير (اليمن أو سنغافورة) وستتم المفاضلة مع منتخبات المركز الثاني وهم 5 منتخبات وسيحسم منه 4 نقاط في حال احتل اليمن المركز الأخير أو 6 نقاط إذا حلت سنغافورة بالمركز الأخير في المجموعة الرابعة.





ومن المقرر أن تنطلق مباراة السعودية وأوزبكستان يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 على ملعب مرسول بارك في السعودية الذي يحتضن مباريات النصر السعودي.





وستنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية والساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



