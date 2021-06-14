لجنة التخطيط تؤيد قرار موسيماني برحيل ثلاثي الأهلي

تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي مصير بعض اللاعبين المُرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء، وفي مقدمتهم سعد سمير ومروان محسن ووالتر بواليا، لعدم حاجة الفريق لجهودهم الفترة الماضية.





ويواجه ثلاثي المارد الأحمر شبح الرحيل عن الفريق في الموسم المقبل بسبب حاجة الجهاز الفني لبدائل أفضل منهم في مراكزهم، وضم بدائل أكثر جاهزية خلال الفترة المقبلة.





وأصبح مصير استمرار سعد سمير في الأهلي بالموسم المقبل غامضا، وهناك مطالب تنادي برحيله لعدم جدوى بقائه في صفوف الفريق الأحمر، وأصبحت احتمالية الاستغناء عن سعد سمير في نهاية الموسم الحالي كبيرة في ظل عدم حاجة الفريق الأحمر لجهوده بسبب تقدمه في السن وكثرة إصاباته، بخلاف وجود البديل الأفضل في مركزه هذا الموسم، ويوجد ٦ مدافعين في صفوف الأهلي بخلاف اللاعب، وجميعهم يشاركون بشكل أساسي.





كما رحبت لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح، برحيل ثنائي الفريق، بواليا ومروان محسن، في ظل عدم حاجة الفريق إلى خدماتهم في الموسم المقبل، بسبب عدم استغلال الفرص التي حصل عليها اللاعب، وتنتظر لجنة التخطيط بالأهلي مناقشة العروض الرسمية التي ستصل النادي لشراء خدمات مروان محسن في الصيف القادم، بعدما تم وضعه على قائمة الأسماء المرشحة للرحيل عن القلعة الحمراء.





ويوجد عدد كبير من المهاجمين في صفوف الأهلي وترغب في التخلص من بعضهم لإفساح المجال في عودة بعض اللاعبين المعارين وكذلك الصفقات الجديدة التي ينوي الجهاز الفني إبرامها.





ومن المقرر أن يغادر النادي الأهلي يوم 15 يونيو الجارى بعد تحديده كموعداً مبدئياً للسفر إلى تونس لخوض مباراة الترجى التى ستقام يوم 19 يونيو الجاري بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة يوم 26 يونيو الجاري بستاد الأهلي we السلام بالقاهرة.



