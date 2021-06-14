موعد مباراة الأرجنتين ضد تشيلي في بطولة كوبا أمريكا

يواجه منتخب الأرجنتين نظيره منتخب تشيلي اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الإثنين فى تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت القاهرة فى البرازيل.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث كوبا أمريكا فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





وكانت بطولة كوبا أمريكا قد انطلقت مساء امس بمواجهة منتخب البرازيل امام نظيره منتخب فنزويلا.



