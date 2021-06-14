معلومات مهمة عن لقاح استرازينكا.. تعرف عليها

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 معلومات مهمة حول لقاح فيروس كورونا استرازينكا، فهو لقاح من ن وع النواقل الفيروسية، وعن المعلومات الأكثر انتشارا حول هذا اللقاح إليكم التالي:



