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معلومات مهمة عن لقاح استرازينكا.. تعرف عليها
الإثنين 14/يونيو/2021 - 08:49 ص
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كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 معلومات مهمة حول لقاح فيروس كورونا استرازينكا، فهو لقاح من نوع النواقل الفيروسية، وعن المعلومات الأكثر انتشارا حول هذا اللقاح إليكم التالي:
- هو لقاح من نوع النواقل الفيروسية
- لقاح استرازينيكا لا يسبب الإصابة بفيروس كورونا وآمن وفعال.
- يحفز جهاز الماعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس مستقبلا
- يؤخذ على هيئة جرعتين (5,ز مل)عن طريق الحقن العضلي في الغضلة الدالية
- يوصى بفاصل زمني 3 شهور بين الجرعتين
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