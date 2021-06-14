اليوم.. "طاقة النواب" تعقد اجتماعين لمناقشة طلبي إحاطة

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الدين، اجتماعين لها، اليوم الاثنين، وذلك لمناقشة طلبي إحاطة.



وتناقش اللجنة خلال اجتماعيها طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن معاملة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للجمعيات الأهلية معاملة الشرائح التجارية.



كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن عدم انتظام قراءة العدادات مما يتسبب في إدخال المواطنين في شرائح أعلى وكذلك ألية ونسب مكافآت التحصيل وآليات توزيع ما يتم تحصيله من رسوم للنظافة على الجهات المعنية.