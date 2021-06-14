"سحب رعدية ورياح".. اعرف حالة الطقس في السعودية اليوم

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 14-6-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس في السعودية

قال المركز الوطني للأرصاد الدوية في المملكة العربية السعودية، إن طقس اليوم الإثنين ، تنشط فيه الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي الشرقية والرياض وأجزاء من منطقة القصيم يمتد تأثيرها الى منطقة نجران والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.





وتكون السماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جيزان وعسير. كما تنشط الرياح السطحية على غرب وشمال غرب المملكة.



