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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم في الإمارات

الإثنين 14/يونيو/2021 - 08:55 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 14-6-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات
 
توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً وغائما جزئياً شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الشمالية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية / 15 - 25تصل إلى 40 كم/س.. وسيكون الموج في الخليج العربي متوسطا يضطرب أحياناً غرباً و يحدث المد الأول عند الساعة 16:42 والمد الثاني عند الساعة 02:09 والجزر الأول عند الساعة 09:27 والجزر الثاني عند الساعة 19:40..و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:05 و المد الثاني عند الساعة 22:58 و الجزر الأول عند الساعة 17:54 والجزر الثاني عند الساعة 05:48.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 39 29 80 40 دبــي 38 30 85 20 الشارقة 38 29 85 20 عجمان 37 29 90 15 أم القيوين 37 28 85 20 رأس الخيمة 35 29 85 35 الفجيرة 38 31 80 45 العين 44 26 85 50 ليوا 42 24 85 25 الرويس 36 30 70 25 السلع 37 27 75 15 دلما 35 29 80 20 طنب الكبرى 35 28 85 20 طنب الصغرى 35 28 85 20 أبو موسى 39 29 80 40

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