طقس اليوم في الكويت مائل للحرارة ورياح نشطة

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 14-6-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس في الكويت

قال مركز الأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن طقس اليوم، سيكون ليلًا حار إلى مائل للحرارة و مغبر والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 30 - 60 كم/ساعة .





أما نهارًا فيكون حار و مغبر والرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة 40 - 70 كم/ساعة .



