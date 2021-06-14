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ميسي يقود التشكيل المتوقع للأرجنتين أمام تشيلي

الإثنين 14/يونيو/2021 - 09:05 ص
ميسي
ميسي
محمد نادر
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يستضيف منتخب الأرجنتين نظيره تشيلي، عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة مساء الاثنين المقبل، الموافق الرابع عشر من يونيو الجاري على ملعب نيلتون سانتوس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كوبا أمريكا.

وأسفرت قرعة بطولة كوبا أمريكا، عن وقوع المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الأولى، رفقة منتخبات بوليفيا وأوروجواي وتشيلي وباراجواي، بينما جاءت منتخبات البرازيل (حامل اللقب) وفنزويلا وكولومبيا وبيرو والإكوادور، في المجموعة الثانية.

وكان من المفترض أن تنطلق البطولة في الفترة من 12 يونيو إلى 12 يوليو 2020، ولكن بعد تفشي وباء فيروس كورونا، قرر اتحاد أمريكا الجنوبية، تأجيل البطولة لتقام في الفترة من 13 يونيو وحتى 10 يوليو 2021.

وجاء تشكيل الارجنتين المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارتينيز.
خط الدفاع: مونتييل – أوتاميندي – روميرو – أكونا.
خط الوسط: باريديس – دي بول – لو سيلسو – جونزاليس.
خط الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري لبطولة كوبا أمريكا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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ليونيل ميسي السيل اخبار الارجنتين

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