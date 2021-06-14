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اعرف تفاصيل طقس اليوم في البحرين

الإثنين 14/يونيو/2021 - 09:06 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 14-6-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنته إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين.

حالة الطقس في  البحرين 
 
قالت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، إن طقس اليوم الإثنين، سيكون حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار ويكون مغبر أحيانا.

وأوضحت أن الرياح شمالية غربية من 17 إلى 22 عقدة ورتصل من 25 إلى 30 عقدة أحيانا وتقل سرعتها لتصل من 10 إلى 15 عقدة خلال الليل، مع تحذير من رياح شديدة السرعة، و ارتفاع الموج من قدمين إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 4 إلى 8 أقدام في عرض البحر

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