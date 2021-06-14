عرض مسلسل"الحرير المخملي" لمصطفى فهمي في هذا الموعد







يواصل المخرج أحمد حسن تصوير مسلسله الجديد "الحرير المخملى" بشكل مكثف يومياً في ديكور حى جاردن سيتى بمدينة الإنتاج الإعلامي، لكي ينتهي منه سريعاً، لاسيما أنه كان من المفترض عرضه خلال الأيام المقبلة، لكن تم تأجيل عرضه لبعد عيد الأضحى.



المسلسل بطولة داليا مصطفى، مصطفى فهمي، أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامي مغاوري، طارق صبري، وهو مأخوذ من رواية الحرير المخملي لأميمة عز الدين، أشرف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.



والمسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ 60 حلقة، ويتناول طبيعة العلاقات الأسرية بدايةً من الجد، الذي يُجسد دوره الفنان مصطفى فهمي، والذي يظهر خلاله بشخصية كبير البلد في التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولاً إلى الأبناء فى العصر الحديث.