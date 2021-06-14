ترتيب الدوري المصري مواجهات الجولة المقبلة

تعود منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، لتستكمل من جديد بعد توقفها منذ الثلاثين من مايو المنقضي.





ومن المقرر أن تستكمل مبارايات الدوري، مساء يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من يونيو الجاري، بلقاء الإنتاج الحربي وطلائع الجيش، على ملعب الأهلي وي السلام ضمن الجولة 26 من الدوري.





ويتصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز، نادي الزمالك برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة، حقق الفوز خلالها في 16مباراة، وتعادل فى 7 أخرى بينما تلقى الخسارة في لقائين.





ويأتي فى المركز الثانى النادي الأهلى، برصيد 41 نقطة، جمعها من 19 مباراة خاضها حتى الآن، فاز فى 12 و تعادل فى 5 أخرى، وتلقى الخساره في مباراتين.





ويحل فى المركز الثالث نادي المصري البورسعيدي، برصيد 40 نقطة من 25 لقاء، استطاع الإنتصار في 10 مباريات وتعادل في 10 مثلها وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات خاضها، فيما حل سموحة رابع الترتيب برصيد 37 نقطة من 25 مباراة، فاز في 7 وتعادل في 16 أخرى وتلقى الهزيمة في لقائين.





وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز:





1- الزمالك برصيد 55 نقطة.

2- الأهلي برصيد 41 نقطة.

3- المصري برصيد 40 نقطة.

4- سموحة برصيد 37 نقطة.

5- مصر المقاصة برصيد 36 نقطة.

6- بير اميدز برصيد 34 نقطة.

7- الاتحاد السكندري برصيد 34 نقطة.

8- إنبي برصيد 33 نقطة.

9- سيراميكا برصيد 32 نقطة.

10- طلائع الجيش برصيد 31 نقطة.

11- الجونة برصيد 31 نقطة

12- غزل المحلة برصيد 31 نقطة.

13- الإسماعيلي برصيد 29 نقطة.

14- المقاولون العرب برصيد 28 نقطة.

15- أسوان برصيد 24 نقطة.

16- البنك الأهلي برصيد 19 نقطة.

17- وادي دجلة برصيد 18 نقطة.

18- الإنتاج الحربي برصيد 14 نقطة.



