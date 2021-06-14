من هو بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد؟





منح الكنيست الإسرائيلي، اليميني نفتالي بينيت 49 عاماً، الثقة ليصبح رئيس وزراء إسرائيل الجديد، خلفا لبنيامين نتنياهو صاحب أطول فترة حكم في تاريخ الدولة العبرية.





وعمل بينيت، لسنوات إلى جانب نتنياهو، وكان يوما من أكثر حلفائه وفاء قبل أن ينقلب عليه ويتحالف مع اليسار الإسرائيلي والإخواني منصور عباس زعيم القائمة العربية للإطاحة به.





وولد بينيت بمدينة حيفا في 25 مارس عام 1972، وهو ابن لمهاجرين يهوديين أمريكيين من كاليفورنيا، وذلك وفق تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية التي نشرت تقريراً موسعاً عن تاريخ حياته الشخصية والمهنية.





ونشأ بينيت، في منازل علمانية، لكن عائلته أصبحت ملتزمة ببطء عندما كان طفلا صغيرا، في حين أنه يطرح نفسه اليوم بأنه أرثوذكسي حديث.





وخدم بينيت كقائد سرية في وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي "سايريت ماتكال" و"ماجلان"، ودرس القانون في الجامعة العبرية في القدس.





بعد حصوله على شهادته، أسس شركة ذات تقنية عالية، وأمضى لاحقا عدة سنوات في نيويورك، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "Cyota"، وهي شركة برمجيات لمكافحة الاحتيال.





كما أشرف بينيت لاحقا على بيع الشركة مقابل 145 مليون دولار في عام 2005.





وكرر بينيت لاحقًا هذا العمل الفذ، عندما تم بيع شركة أخرى ساعد في قيادتها "سولوتو"، في عام 2009، مقابل 130 مليون دولار.





وتحول بينيت إلى السياسة، وشغل منصب رئيس الأركان في عهد بنيامين نتنياهو، زعيم المعارضة آنذاك، من 2006 إلى 2008، عندما اختلف مع زوجة نتنياهو سارة، وتم منعه من الانضمام إلى حزب الليكود.





وشغل بينيت بعد ذلك منصب المدير العام لمجلس "يشع"، المنظمة الجامعة للمجالس البلدية للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، بين يناير 2010 ويناير 2012.



