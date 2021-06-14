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اليوم.. رئيس النواب يستكمل مناقشة الموازنة العامة للدولة

الإثنين 14/يونيو/2021 - 09:39 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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يواصل المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، وذلك لإستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 2022.

وينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 2012021 و2112021.

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