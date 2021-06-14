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كاردونا يهدي كولومبيا بداية مثالية في كوبا أمريكا

الإثنين 14/يونيو/2021 - 09:30 ص
مننتخب كولومبيا
مننتخب كولومبيا
وكالات
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بدأت كولومبيا مشوارها في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بالفوز بصعوبة 1-0 على الإكوادور اليوم الإثنين، وجاء الهدف بعد جملة فنية رائعة في تنفيذ ركلة حرة بالقرب من منطقة الجزاء.

وسجل إدوين كاردونا هدف المباراة الوحيد قبل الاستراحة بثلاث دقائق حيث بدأ الجملة الفنية، ولمس لاعبان آخران الكرة، قبل أن تصل إليه ويسدد من مدى قريب داخل المرمى.

وألغي الهدف في البداية بسبب التسلل، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد ويقرر احتسابه.

وكانت الإكوادور الطرف الأفضل بوضوح في الشوط الثاني، لكنها لم تنجح في إدراك التعادل لتتذيل المجموعة الثانية إلى جانب فنزويلا التي خسرت 3-0 أمام البرازيل صاحبة الأرض في افتتاح المسابقة.

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