"نقل النواب" تعقد اجتماعين لمناقشة طلبي إحاطة

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعين لها، اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة طلبي إحاطة؛ حيث تناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول طلبات الإحاطة المقدم من النائب محمود الصعيدي، بشأن الحاجة إلى إنشاء مطلع ومنزل عند تقاطع الطريق الدائري مع شارع أحمد عرابي بقرية البراجيل مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب هاني خضر، بشأن سوء حالة طريق شبين الكوم بركة السبع مارًا بقرية مليج بمحافظة المنوفية، حيث لم يتم رصفه منذ عام 2006.



وخلال الإجتماع الثاني: تستكمل اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الصعيدي، بشأن الحاجة إلى إنشاء مطلع ومنزل عند تقاطع الطريق الدائري مع شارع أحمد عرابي بقرية البراجيل مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب هاني خضر، بشأن سوء حالة طريق شبين الكوم بركة السبع مارًا بقرية مليج بمحافظة المنوفية حيث لم يتم رصفه منذ عام 2006.



وتستأنف عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الاثنين، ولمدة 3 أيام متتالية وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.