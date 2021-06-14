رئيس مجلس مدينة بورفؤاد يشارك فرحة الفوز والصعود لدوري الممتاز (صور)



شارك اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، في دعم لاعبي نادي بورفؤاد ومجلس إدارته برئاسة المهندس أحمد البربري، أثناء اللقاء المرتقب مع نادي المطرية في ختام منافسات المجموعة السابعة لدوري القسم الثالث.



شارك اللواء محمد عامر، اللاعبين ومجلس الإدارة والجماهير فرحتهم بالفوز وصعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لدوري القسم الثاني، وأثنى سيادته على قوة الفريق وأدائه البطولي طوال الموسم الشاق.







وقام بتقديم التهنئة لجميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري وأيضًا جماهير نادي بورفؤاد الرياضي، وتمنى لهم مزيدًا من التقدم والإزدهار ومواصلة الفوز خلال الموسم القادم، وتحقيق حلم أهالي المدينة بصعود نادي بورفؤاد مرة اخرى للدوري الممتاز.