عدنا لمعدلات مارس.. كيف تحسن وضع كورونا في مصر؟



تحسنت أوضاع فيروس كورونا المستجد في مصر، خلال الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى تراجع معدلات الإصابة بالوباء الذي انتشر في مختلف دول العالم مؤخرا، بعدما عجزت الحكومات عن مواجهة الوباء.





وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.





العودة لمعدلات مارس

تراجع مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في مصر، الأحد، إلى مستوى أقل من 700 حالة، لأول مرة منذ 31 مارس.



وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 691 حالة، مقارنة مع 711 السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 273182 حالة.



وهذه المرة هي الأولى التي تسجل فيها مصر أقل من 700 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ 31 مارس، حينما بلغ هذا المؤشر 699 حالة.



وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 41 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 35 السبت، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 15623 شخصا.





الانتهاء من الموجة الثالثة قريبا

وكشف الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية، موعد الموجة الرابعة من فيروس كورونا في مصر، مؤكدا أن كافة المشاهد تقول أن منحى الإصابات والوفيات ينخفض يوما بعد يوم"، متابعا: "نحن في طريقنا للانتهاء من الموجة الثالثة".



وخلال تصريحات تليفزيونية، أضاف أستاذ الأمراض الصدرية، أن انخفاض الإصابات جاء نتيجة للإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة والتخطيط الجيد لإدارة الأزمة، متابعا: "إذا استمر هذا الوضع ستكون احتمالات الموجة الرابعة قليلة جدا، ونحن نرى في هذه الفترة كأطباء انخفاض الإصابات إضافة إلى أن شراسة الفيروس أصبحت أقل عن الموجة الأولى والثانية".



السيطرة على الموجة الثالثة

وفي نفس السياق، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مصر نجحت في السيطرة على الموجة الثالثة لكورونا.



وأضاف أن نجاح مصر في مواجهة كورونا كان مشهودًا، حيث تفوقت على بلدان عديدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول أوروبية كبيرة، مما ساهم في عودة السياحة مرة أخرى، وازدهار الاقتصاد بشكل ملحوظ.