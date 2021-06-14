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المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط بنسبة 0.31% في مستهل التعاملات

الإثنين 14/يونيو/2021 - 10:21 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مع ظهور حالة من جني الأرباح علي جمبع الأسهم منذ الأمس وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة متخلياً عن مستوي الـ 10000 نقطة بنسبة تراجع وصلت الي 0.31%.

مؤشرات البورصة المصرية

وتراجع المؤشر  الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 9856 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.78% ليصل إلى مستوى 2175 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 12370 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 3837 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.88% ليصل إلى مستوى 2280 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.54% ليصل إلى مستوى 3212 نقطة.


وتوقع  تامر السعيد خبير أسواق المال أن تشهد جلسة اليوم استقراراً  مع العودة إلى البحث عن الأسهم الجيدة وبداية لعودة أسهم المؤشر الثلاثيني وترك الأسهم عالية المخاطر.

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