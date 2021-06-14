الطالع الفلكى الإثنين 14/6/2021..صَبَاح التَّفَاؤل!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الأسد.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 20 مايو - 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 14 مايو - 15 يونيو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الثُّرَيَّا من 7 يونيو - 19 يونيو.





اليوم 7 بَؤونَة قبطى ، 14 حُزَيْرَان رُومى ، 3 ذو القِعدَة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -كويّسَة ، لطيفة ، وكمان ظلّها خفيف.(محمُود ياسين من فيلم حُبّ أحلى من حُبّ-1975)





*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(زحل فى الدّلو تربيع أورانُوس فى الثّور - غربيّاً- تُرُوبِيكَال سِيسْتِمْ)

زحل تربيع أورانُوس نصف محبّة أو نصف عداوة وبينهما 90 درجة لاغير ، يكون هذا التربيع فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الثانية عشرة مُنتصف الليلة بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا؟





أورانوس يعنى كسر الأنماط المُعتادة لنشعر أننا نُجرّب الجديد ، بينما زحل يتمسّك بالموروث والأنماط القديمة الكلاسيكيّة التى تتمتّع بالمتانة والصلابة والأمان ، مع هذا التربيع فـ(قد) ينشأ صراع بين الإتجاهيْن ، فمن جهة أنت ترغب أن يظل نمط حياتك يتمتّع بالنظام والرّوتين المُعتاد/زحل وأنت لاترغب فى لخبطة/أورانُوس تغيّر نظامك أو تشتت تفكيرك ، ومن جهة أخرى ترغب فى كسر الملل وتجربة الجديد ، فيوسف وهبى من فيلم ليلى بنت المدارس يتمتّع بنظامه الخاص بمنزله/زحل لكن مع تغييرات لطيفة تُجريها ليلى مُراد بالمنزل/ أورانُوس تتحسّن نظرته للحياة بتفاؤل ، وهذا ما قامت به نجلاء فتحى/أورانُوس فى تغيير لطيف لنظام/زحل ورُوتين محمود ياسين من فيلم حب أحلى من حب ، لذا لايزال بإمكانك عمل هذا التغيير اللطيف فى ديكورات منزلك لكسر النمط المُعتاد المُمل ، مع إحتفاظك بالنظام والترتيب الذى إعتدت عليه ويوفر لك الهدوء ، بمشيئة الله تَعَالى.





من وجهة نظر أخرى فتمسّكك بالرّوتين والنظام المُعتاد فى عملك/زحل المأمون الذى يكفل حمايتك من سقطة مُؤذية ، يظل أفضل من الطرق المُختصرة أو الجديدة/أورانُوس فى العمل والتى (قد) تتسبب فى خسائر أو مشاكل أنت فى غنىً عنها ، لذا وَجَبَ الحَذَر.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يُوافق ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة زبيدة ثروت رَحِمَهَا الله .. هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم زبيدة ثروت مع التنبيه أنها لاتعنى صفاتاً تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر ، لاتبخل عليها بِالفَاتِحَة.





(مُمتلئ بالطهر)،(مفتاح النصر)،(شجرة زيتون)،(يمتطى الضوء)،(ذبذبات الحبّ)،(مولود غالى)،(لوتس ناصعة)،(مُشاكس جداً).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: ضع مشاعرك تحت السّيطرة وعامل الآخرين بصبر فليس الجميع على نفس المستوى من القدرة الذهنيّة أو التعليم، خاطب الناس على قدر عقولهم.





برج الثور: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لا تتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج الجوزاء: من نقل لك نقل عنك ،إبتعد عن النميمة وتأكد من أن الرتوش و البهارات غالباً ما يتم إضافتها دون وعى.





برج السّرطان: لا تقبل الأمور كما تُقدّم لك ، لن تتأذى إن قمت بالسؤال لماذا؟ كم ؟ متى ؟ قد يكون أسلوبنا المُتساهل مع الآخرين تشجيعاً للخطأ.





برج الأسد: بإمكانك التخلى مُؤقتاً عن فكرة فريق العمل والشّروع بمفردك فى الأعمال التى تبرع فيها وتفسد إن قام بها أكثر من شخص.





برج العذراء: إبتعد عن مُجادلة الدّهماء إن صادفت أحدهم فى طريقك ، لن تغير العالم لكن بإمكانك تفادى التعامل مع من لايتمتّعون بالذوق أو الأخلاق.





برج الميزان: اليوم عليك إستخلاص الإجابة النهائيّة من الحبيب إن كنت عازباً ، أو إنهاء زعل مع الزوجة إن كنت متزوّجاً، بمشيئة الله تَعَالى.





برج العقرب: الطعام الشهىّ مُنَمّق المظهر لايعنى بالضرورة خلوّه من الأمراض ، كذلك البذلات الأنيقة والفساتين الزاهية ، درهم وقاية.

برج القوس: رُبّما تمكنت من تقديم مُساعدة لأحد معارفك فى أمسّ الحاجة لها بأقل جهد مبذول من جهتك، النّاس لبعضها.





برج الجدى: بوجود شخص من أنصاف المُتعلمين لكن يتمتّع بالذكاء الإجتماعى فقد تكون مُعرّضاً لتشويش ذهنى لتكون ضحية لمُحتال، درهم وقاية.

برج الدّلو: عليك إستعمال الأسلوب التقليدى النّمطى فى إدارة عملك دون اللجوء للأساليب المُختصرة أو الفهلوة والتى قد تكون سبباً فى إضاعة تفاصيل مهمّة.





برج الحوت: الترتيب والنظام والرّوتين والأولويّات مفردات عليك تبنّيها اليوم إن كنت ترغب فى إنهاء واجبات متراكمة، قم بأداء الأهم فالمهم حسب الأهميّة.



