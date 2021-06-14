نتنياهو يرفض المشاركة في المراسم الرسمية لتسليم السلطة









يجتمع رئيسا الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو والجديد نفتالي بينيت، صباح اليوم الإثنين، في المقر الرسمي لرئيس وزراء إسرائيل في القدس.





ولكن مكتب نتانياهو حرص على التأكيد، في بيان، أنه لن يشارك في أي مراسم رمزية لتسليم السلطة.





وبدأ رؤساء الأجهزة الأمنية في إطلاع بينيت الليلة الماضية على معلومات ومواد سرية، وفقاً لهيئة البث الإسرائيلي.





ووافق الكنيست الليلة الماضية بهامش ضئيل على حكومة بينيت، ما نهى حقبة نتانياهو الذي شغل المنصب 12 عاماً.



