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"إبن سينا فارما " تشتري 214.4 ألف سهم خزينة بجلسة الأحد
الإثنين 14/يونيو/2021 - 10:26 ص
نيفين سمير
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أعلنت شركة ابن سينا فارما، شراء 214.41 ألف أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد.
واشترت 600 ألف سهم خزينة بجلسة يوم الأربعاء الماضي ، وحققت شركة ابن سينا فارما، صافي ربح بلغ 50.37 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 50.27 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة، حيث سجلت 4.75 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 4.44 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
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