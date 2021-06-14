"إبن سينا فارما " تشتري 214.4 ألف سهم خزينة بجلسة الأحد

أعلنت شركة ابن سينا فارما، شراء 214.41 ألف أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد.





واشترت 600 ألف سهم خزينة بجلسة يوم الأربعاء الماضي ، وحققت شركة ابن سينا فارما، صافي ربح بلغ 50.37 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 50.27 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.



