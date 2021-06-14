Advertisements

"إبن سينا فارما " تشتري 214.4 ألف سهم خزينة بجلسة الأحد

الإثنين 14/يونيو/2021 - 10:26 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
أعلنت شركة ابن سينا فارما، شراء 214.41 ألف أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد.

واشترت 600 ألف سهم خزينة بجلسة يوم الأربعاء الماضي ، وحققت شركة ابن سينا فارما، صافي ربح بلغ 50.37 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 50.27 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة، حيث سجلت 4.75 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 4.44 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
 

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي لخلافة ساسي

منذ حوالي 13 ساعة

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي يتراجع عن الرحيل بعد تدخل الخطيب

منذ حوالي 12 ساعة

لجنة التخطيط تؤيد قرار موسيماني برحيل ثلاثي الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أستاذ موارد مائية يكشف تفاصيل جديدة عن سد النهضة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تعرف على قائمة الراحلين عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

الزمالك يطلب التعاقد مع باسم مرسي بشرط وحيد

منذ 37 دقيقة

نجم مانشستر يونايتد مرشح للإنضمام إلى ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ يوم

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يفاوض يحيى جبران

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

06:02 م

تعرف على قائمة الراحلين عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي

10:04 ص

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

02:57 ص

الزمالك يطلب التعاقد مع باسم مرسي بشرط وحيد

10:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة