"ليلى بنس" المصرية المتصدرة قائمة فوربس كأحد أفضل مستشاري إدارة الثروات بأمريكا تعلن مشاركتها في"حياة كريمة"





في إطار تفعيل الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الهجرة ومؤسسة حياة كريمة بشأن تنفيذ أهداف المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" و"حياة كريمة"، استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيدة "ليلى بنس" إحدى رائدات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" والمتصدرة قائمة فوربس كأحد أفضل مستشاري إدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية، برفقة زوجها رجل الأعمال الأمريكي "درايدن بنس"، وأ. آية عمر القماري رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة والوفد المرافق لها، وبحضور الخبير المصري الدكتور هشام العسكري الأستاذ بجامعة تشابمان بالولايات المتحدة أيضا، وذلك لبحث ترتيبات فاعلية إطلاق حملة تبرعات المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية للمساهمة في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية وتطوير قرى الريف المصري.





في مستهل اللقاء، رحبت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بالحاضرين، وأعربت عن بالغ سعادتها بزيارة السيدة "ليلى بنس" لوطنها الأم مصر، قائلة: "إننا فخورون بقصة نجاح ليلى بنس والتي تصدرت قائمة فوربس كأحد أفضل مستشاري إدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية، فهي نموذج مصري مضيء ومشرف في الخارج".





كما أوضحت الوزيرة أن هذا الاجتماع يستهدف بحث تنظيم وترتيب فاعلية إطلاق حملة تبرعات المصريين بالولايات المتحدة في ضوء المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية و"حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، مؤكدة أن هذه الفاعلية حظيت برعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.





وتابعت وزيرة الهجرة أن الوزارة حريصة على الارتقاء بالمناطق المصدرة للهجرة غير الشرعية، ولذلك جاء التعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة ومن بينها مؤسسة حياة كريمة، مؤكدة الحرص على تضافر جهود الدولة مع خبرات مؤسسات المجتمع المدني ودعم المجتمعات المحلية في إحداث التحسن النوعي في حياة المواطنين ومجتمعاتهم على حد سواء، في إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري التي تنفذها الدولة المصرية في ظل قيادة سياسية حكيمة.





من جانبها، أعربت السيدة ليلى بنس عن سعادتها بوجودها في مصر، وقدمت خالص شكرها لوزيرة الهجرة على حفاوة الاستقبال، كما أعربت عن امتنانها للتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وأعلنت مشاركتها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" قائلة: "إن المصريين بالولايات المتحدة لن يدخروا جهدًا في مساندة وطنهم ودعم أشقائهم فيه، ومستعدون لبذل كل الجهود الممكنة للمساهمة في دعم المناطق الأكثر احتياجًا في مصر وإشراك المصريين بالولايات المتحدة وحثهم على ذلك".





والسيدة المصرية ليلى بنس واحدة من أهم وأنجح المخططين الماليين في أمريكا، كما تتمتع بخبرة بلغت أكثر من 40 عامًا، فضلاً عن اهتمامها بالاستثمار في التدفق النقدي، الأمر الذي أكسبها كفاءة متميزة في مجال إدارة الثروات، إذ أنها تدير هي وزوجها المؤسسة الخاصة بهما- مؤسسة "بنس" لإدارة الثروات Pence Wealth Management الواقعة بمدينة نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا- كما تصدرت المركز الأول بقائمة مجلة فوربس كأحد أفضل مستشاري إدارة الثروات على مستوى الولايات الأمريكية لعام 2021 وتحديدا في جنوب كاليفورنيا، هذا ويشار إلى أن زوجها السيد "درايدن بنس" يتولى منصب كبير مراقبي الاستثمارات في مؤسسة Pence Wealth Management.





فيما أكدت آية عمر القماري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، على ترحيب المؤسسة بالتعاون مع السيدة/ ليلى بنس في إطار بروتوكول التعاون بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الهجرة، وقالت: "حريصون على التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، حيث يأتي ذلك تزامنًا مع الذكرى السابعة لتنصيب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية، الذي يولي اهتماما كبيرا باستراتيجية بناء الإنسان المصري ويرعى مبادرة حياة كريمة منذ انطلاقها في 2019، وحتى تحويلها إلى مشروع قومي تحت رعاية سيادته في 2021".





وخلال اللقاء، استعرض أعضاء مؤسسة حياة كريمة الخطط والمشروعات التي تنفذها المؤسسة، وقدموا شرحًا وافيًا عن فكرة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من انطلاقها عام 2019 والقرى المستهدفة من خلال المراحل المختلفة من المبادرة ونوعية المشروعات الجارية في كل قرية مثل تطوير محاور المرافق والبنية الأساسية، والتدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم، بجانب جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات الأكثر فقرًا، كما تم عرض فيديو قصير يلخص أعمال وإنجازات المبادرة.





وفي غضون ذلك أيضًا، دار نقاشًا ثريًا بين السيدة ليلى بنس ومعالي وزيرة الهجرة وأعضاء المؤسسة وأيضا الدكتور هشام العسكري، وتبادل الجميع الآراء ووجهات النظر من أجل أن تخرج الفاعلية في أبهى صورة تليق بالدولة المصرية التي تمضي بخطى سريعة نحو بناء الإنسان المصري.





وكانت وزارة الهجرة وقعت الأسبوع الماضي بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتوحيد الجهود لخدمة أهلنا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، والنهوض بالإنسان المصري والذي يأتي على رأس اهتمامات القيادة السياسية. ويتضمن البروتوكول بذل جهود التعاون المشترك لتحقيق أهداف دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم، بجانب تبادل الخبرات والمعلومات بما يضمن تنفيذ وإنجاح أهداف مبادرتي "مراكب النجاة" و"حياة كريمة"، والعمل على الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج ودعمهم للوطن، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع نطاق عمل المبادرتين على مستوى الجمهورية، على أن يتم تمكين الأسر من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق كريمة لهم بما يهدف إلى مكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية، بما يساعد جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠".