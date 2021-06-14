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الزمالك يطلب التعاقد مع باسم مرسي بشرط وحيد

الإثنين 14/يونيو/2021 - 10:30 ص
باسم مرسي
باسم مرسي
الفجر الرياضي
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أكد نادي مصر للمقاصة أن هناك بالفعل مفاوضات من جانب نادي الزمالك لضم باسم مرسي ولكن مسئولي الأبيض وضعوا شرطا مقابل ذلك.

وقال اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة إن الزمالك طلب التعاقد مع باسم مرسي ولكن بشكل شفهي ولا يوجد عرض رسمي حتى الآن.

وتابع أن مسئولي نادي الزمالك أكدوا أنهم يريدون التعاقد مع باسم مرسي مقابل عودة مروان حمدي لمصر للمقاصة من جديد مع بداية الموسم المقبل.

وواصل: "مسألة التعاقدات في يد مدير التعاقدات الحالي عصام سراج والأمور ستتضح قريبا فيما يخص هذا الأمر سواء بالموافقة أو لا".

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