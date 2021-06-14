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البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 16.5 مليار جنيه
الإثنين 14/يونيو/2021 - 10:40 ص
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يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 16.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 5 مليارات جنيه لأجل عامين، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 6 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
وعلى مستوى الطرح الثالث فيبلغ 5.5 مليار جنيه لآجل 10 سنوات.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.
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