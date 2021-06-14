البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 16.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 16.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.





وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 5 مليارات جنيه لأجل عامين، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 6 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.





وعلى مستوى الطرح الثالث فيبلغ 5.5 مليار جنيه لآجل 10 سنوات.





وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.



