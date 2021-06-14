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"ايسترن كومباني" : لم ندرس إصدار محفظة توريق سندات بقيمة 3 مليارات جنيه

الإثنين 14/يونيو/2021 - 10:35 ص
الشرقية للدخان
الشرقية للدخان
نيفين سمير
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أعلنت شركة الشرقية - ايسترن كومباني  عدم صحة ما تم نشره بعنوان "الشرقية للدخان تدرس إصدار محفظة توريق سندات بقيمة 3 مليارات جنيه لتمويل توسعاتها".

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم إنها لم تتواصل مع أي جهة بخصوص هذا الشأن، ولم تتم مناقشة هذا الأمر سواء داخلياً أو خارجياً، وتعلم مصدر تلك المعلومات التي تم تداولها بالصحف.

وحققت شركة الشرقية - ايسترن كومباني خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، أرباحاً بلغت 3.88 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.13 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 12.14 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 11.36 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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