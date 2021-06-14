ارتفاع معدل التضخم السنوي في قطر 2.47% خلال مايو

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء القطري الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو 2021، وبلغ الرقم القياسي 98.05 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.83% مقارنة مع الشهر السابق أبريل 2021، وبنسبة 2.47% مقارنة مع الشهر المناظر (مايو) لعام 2020.





وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر مايو 2021 مع الشهر السابق إبريل 2021 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعاً في 5 مجموعات، وانخفاض في 4 مجموعات أخرى، وثبات الرقم في مجموعتين.





حدث الارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 10.97%، تلتها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.77%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.10%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.09%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.09%.





وفي المقابل انخفضت ومجموعة النقل بنسبة 1.46%، تلتها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.23%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.74%، ومجموعة التعليم بنسبة 0.06%.





أما بالنسبة لمجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، فلم يحدث عليهم أي تغير عن الشهر السابق (أبريل2021).