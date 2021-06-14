10.5% ارتفاع في أرباح" بايونيرز" خلال 3 شهور

أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية عن القوائم المالية المجمعة ، خلال الربع الأول من 2021 ارتفاع أرباحها بنسبة 10.5 %، على أساس سنوي.









وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم أنها حققت أرباحاً بلغت 299.66 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 271.27 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الآقلية.





وارتفعت إيرادات الأنشطة لدى الشركة خلال الفترة إلى 2.04 مليار جنيه، مقابل 1.7 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.





وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 4.13 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 118.4 مليون جنيه في الربع الأول من العام الماضي.





وحققت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، عن عام 2020، صافي ربح بلغ 946.33 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.08 مليار جنيه خلال العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وتراجعت إيرادات الشركة خلال 2020 لتسجل 7.02 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 9.39 مليار جنيه خلال 2019.



