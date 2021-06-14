ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل جلسة الإثنين

استهلت بورصة الكويت تعاملات جلسة يوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي حيث صعد مؤشرها العام 0.18%، وارتفع السوق الأول 0.22%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.06% و0.24% على الترتيب ،

وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:12 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 40 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1200 صفقة حققت سيولة بقيمة 5.2 مليون دينار تقريباً.