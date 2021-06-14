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ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل جلسة الإثنين
الإثنين 14/يونيو/2021 - 10:42 ص
نيفين سمير
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استهلت بورصة الكويت تعاملات جلسة يوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي حيث صعد مؤشرها العام 0.18%، وارتفع السوق الأول 0.22%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.06% و0.24% على الترتيب ، وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:12 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 40 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1200 صفقة حققت سيولة بقيمة 5.2 مليون دينار تقريباً.
وجاء سهم "منشآت" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 7.30%، فيما تصدر سهم "الأنظمة" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 4.59%.
وحقق سهم "الكويت الدولي" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 854.14 ألف دينار مرتفعاً بنسبة 1.36%، تلاه سهم "أهلي متحد - البحرين" بقيمة 630.86 ألف دينار مرتفعاً بنحو 0.43%.
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