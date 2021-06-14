"وحشني أنده اسمك"..إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالدها الراحل



أعربت الفنانة إيمي سمير غانم عن اشتياقها الشديد لوالدها الراحل، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت إيمي سمير غانم عدة صور لوالدها الفنان الراحل سمير غانم، وعلقت عليها قائلة:" اللهم اغفر لأبي حبيبي وارحمه برحمتك وارزقه نعيم القبر ونعيم الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم، وحشني أنده اسمك ( بحبك يا سمير)".





وتوفي الفنان الراحل سمير غانم، يوم 20 مايو الماضى، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.