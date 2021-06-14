Advertisements

مؤشر سوق مسقط يصعد 0.15% مع بداية جلسة اليوم

الإثنين 14/يونيو/2021 - 10:44 ص
سوق مسقط
سوق مسقط
نيفين سمير
Advertisements
استهل سوق مسقط تعاملات اليوم الاثنين،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15 %، عند مستوى 4046.1 نقطة، رابحاً 5.52 نقطة عن مستوياته في جلسة أمس الأحد ، وساهم في الارتفاع صعود قطاع الصناعة في الساعة 11:15 بتوقيت مسقط، بنسبة 0.82 بالمائة، مع صدارة سهم جلفار للهندسة للرابحين في تلك الأثناء بنسبة 8.22 بالمائة، وارتفاع المها للسيراميك بنسبة 2.87 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر القطاع المالي 0.1 بالمائة، مع تقدم الأنوار للاستثمارات على المتراجعين في ذلك التوقيت بنسبة 4.76 بالمائة، وتراجع المتحدة للتمويل بنسبة 1.89 بالمائة.

وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 0.04 بالمائة؛ بضغط الجزيرة للخدمات المتراجع 1.82 بالمائة.

وبلغ حجم التداولات في مستهل التعاملات 10 ملايين سهم، بتنفيذ 461 صفقة، بقيمة تداول 1.66 مليون ريال.

 

أخبار تهمك

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ يوم

أستاذ موارد مائية يكشف تفاصيل جديدة عن سد النهضة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الزمالك يطلب التعاقد مع باسم مرسي بشرط وحيد

منذ 39 دقيقة

تعرف على قائمة الراحلين عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

نجم الأهلي يتراجع عن الرحيل بعد تدخل الخطيب

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يفاوض يحيى جبران

منذ ساعة

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ حوالي 15 ساعة

لجنة التخطيط تؤيد قرار موسيماني برحيل ثلاثي الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 16 ساعة

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

منذ حوالي 15 ساعة

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ حوالي 17 ساعة

نجم مانشستر يونايتد مرشح للإنضمام إلى ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي لخلافة ساسي

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

06:02 م

تعرف على قائمة الراحلين عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي

10:04 ص

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

02:57 ص

الزمالك يطلب التعاقد مع باسم مرسي بشرط وحيد

10:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة