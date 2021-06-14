مؤشر سوق مسقط يصعد 0.15% مع بداية جلسة اليوم

استهل سوق مسقط تعاملات اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15 %، عند مستوى 4046.1 نقطة، رابحاً 5.52 نقطة عن مستوياته في جلسة أمس الأحد ، وساهم في الارتفاع صعود قطاع الصناعة في الساعة 11:15 بتوقيت مسقط، بنسبة 0.82 بالمائة، مع صدارة سهم جلفار للهندسة للرابحين في تلك الأثناء بنسبة 8.22 بالمائة، وارتفاع المها للسيراميك بنسبة 2.87 بالمائة.





وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر القطاع المالي 0.1 بالمائة، مع تقدم الأنوار للاستثمارات على المتراجعين في ذلك التوقيت بنسبة 4.76 بالمائة، وتراجع المتحدة للتمويل بنسبة 1.89 بالمائة.





وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 0.04 بالمائة؛ بضغط الجزيرة للخدمات المتراجع 1.82 بالمائة.





وبلغ حجم التداولات في مستهل التعاملات 10 ملايين سهم، بتنفيذ 461 صفقة، بقيمة تداول 1.66 مليون ريال.