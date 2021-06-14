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نقل 25 أسرة من المستحقين للمرحلة الثانية لمساكن بديل العشوائيات "حي الروضة" بسفاجا

الإثنين 14/يونيو/2021 - 10:49 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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واصلت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، برئاسة هدى المغربي، اليوم الإثنين، من إتمام عملية نقل عدد من أهالي منطقة زرزارة إلى منطقة بديل العشوائيات "حي الروضة" وذلك عقب إنهاء اجراءات التوريد الخاصة بمستحقي المرحلة الثانية تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأوضحت رئيس المدينة، أنه تم نقل 25 أسرة حتي الآن للمساكن الجديدة وتم توفير سيارات من مجلس المدينة لنقل الأمتعة الخاصة بكل أسرة مجانًا إلى مقر إقامتهم الجديد فى بديل العشوائيات بحى الروضة، مشيرةً إلى أنه سوف يتم إزالة المساكن العشوائية الخاصة بالمواطنين الذين استلموا بديل العشوائيات، لضمان عدم العودة مرة أخرى إلى العشوائيات حفاظًا على سلامتهم.

وأكدت المغربي أن الوحدات السكنية بديل العشوائيات مساحتها 90 متر، والمنزل مساحته 150 متر، جميعها كاملة التشطيب، ويتسلمها المواطن بمرافق كاملة (مياه - كهرباء - غاز - وصرف صحي)، مؤكدةً أن إجمالى الأسر التى تم نقلها حتي الآن إلى بديل العشوائيات بالروضة بمدينة سفاحا 11 أسرة من المستحقين بالمرحلة الثانية.


وأشارت المغربي، إلى أن الإزالة بمنطقة زرزارة تتسم بالصعوبة نظرا لطبيعة المنطقة الجبلية والصخرية لذلك تمت أغلبها باستخدام الأدوات اليدوية، كما سادت فرحة كبيرة بين الأهالى، حيث وجهوا الشكر للمحافظ لحرصه على سرعة تسليمهم الوحدات فور التوريد مباشرة.
نقل 25 أسرة من المستحقين للمرحلة الثانية لمساكن بديل العشوائيات "حي الروضة" بسفاجا
نقل 25 أسرة من المستحقين للمرحلة الثانية لمساكن بديل العشوائيات "حي الروضة" بسفاجا
نقل 25 أسرة من المستحقين للمرحلة الثانية لمساكن بديل العشوائيات "حي الروضة" بسفاجا
نقل 25 أسرة من المستحقين للمرحلة الثانية لمساكن بديل العشوائيات "حي الروضة" بسفاجا
نقل 25 أسرة من المستحقين للمرحلة الثانية لمساكن بديل العشوائيات "حي الروضة" بسفاجا
نقل 25 أسرة من المستحقين للمرحلة الثانية لمساكن بديل العشوائيات "حي الروضة" بسفاجا

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