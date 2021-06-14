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إغلاق ميناء الغردقة البحري

الإثنين 14/يونيو/2021 - 10:50 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء الغردقة البحري، صباح اليوم الاثنين، نظرا لسوء الاحوال الجومائية وشدة الرياح التي بلغت 30 عقدة شمالية وارتفاع الامواج ما بين 2-3 امتار وحالة البحر مضطربة جدا وتم ايقاف كافة الانشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

من جانبه شدد اللواء مهندس محمد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على إتخاذ التدابير الإحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وأكد بيان لمحافظة البحر الأحمر أنه طبقا للاتفاقيات الدوليه لسلامة الأرواح وحرصا علي سلامة الأرواح والممتلكات ونظرا لسوء الأحوال الجومائية تم غلق الملاحة بميناء الغردقة.

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