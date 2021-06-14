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وزير القوى العاملة: نعمل على إنشاء مليون مشروع صغير لتوفير فرص عمل للشباب

الإثنين 14/يونيو/2021 - 10:53 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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صرح محمد سعفان وزير القوى العاملة،، بأن أمل مصر فى المشروعات الصغيرة، حيث أن النجاح فى إنشاء مليون مشروع صغير يزداد سنويا سيؤدى إلى تحقيق التشغيل الكامل والقضاء على البطالة بالمجتمع المصرى.

قال وزير القوى العاملة، فى بيان،: إن حلم الوزارة الوصول لمليون مشروع على مستوى الجمهورية، توفر فرص عمل للشباب يديرها خريجي التدريب والعمالة العائدة، والتي بنجاحها يكلل نجاح الوزارة في توفير فرص عمل والقيام بدورها في المجتمع، نحو المساعدة في تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع كل الجهات المعنية، سوف تؤدي إلى تحقيق التشغيل الكامل والقضاء على البطالة بالمجتمع المصري.

ووجه الوزير مديريات القوي العاملة بالمحافظات بإلحاق الذين أتموا دورات التدريبية بمراكز التدريب المهني، وإلحاقهم بدورة ريادة الأعمال.

وفي هذا الإطار قامت مديرية القوي العاملة ببورسعيد بالتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة بعقد دورة تدريبية في مجال ريادة الأعمال وسوف تستمر لمدة 3 أسابيع.

وأشار السيد السنجابي مدير المديرية إلي أن البرنامج التدريبي يتضمن شرح كامل للتعريف بريادة الأعمال ومناقشة المتدربين حول الهدف من الالتحاق بالبرنامج، وشرح لقانون العمل فيما يتعلق بتفتيش العمل وعقود العمل وحقوق العامل وواجباته والعلاقة بين صاحب العمل والعامل لإنجاح العملية الإنتاجية، فضلا عن شرح لأهداف السلامة والصحة المهنية، والتعريف بمخاطر بيئة العمل، بالإضافة إلي تنمية المهارات الريادية، وولد فكرة مشروعك.

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