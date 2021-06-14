القوي العاملة تعلن صرف 4.2 مليون جنيه منحا اجتماعية لـ 8503 عمال فى سوهاج

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج 485 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 9 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 8507 شابًا.



وأضاف "سعفان" أن المديرية نفذت 3 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بسوهاج وطهطا والكوثر، على عدد من المهن التي يحتاجها سوق العمل وهى: التفصيل والحياكة، والطاقة الشمسية، وصيانة الحاسب الآلي، استفاد منها 42 متدربًا.



وأوضح الوزير أن المديرية نفذت حملات تفتيش على 696 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 22 محضرًا، وعمل 6 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما تم عقد 10 ندوات مفاوضة جماعية مجمعة، وندوتين حول زيادة الإنتاج، و5 ندوات توعية بأضرار السموم البيضاء.



وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر مايو الماضي، أنه تم صرف 122 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 81 عاملا منهم، 49 منحة مولود بإجمالى 98 ألف جنيه، ومنحة زواج بمبلغ 21 ألف جنيه لـ 7 عمال، و30 ألف جنيه منح وفاة أحد أفراد أسرة العامل المتوفي لـ 3 عمال، و22 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 44 ألف جنيه.



كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالى 24 ألفًا و309 جنيها، ما بين عمليات جراحية صغري وكبري، ومصاريف علاج، فضلًا عن صرف منحة عيد العمال للعمالة المسجلة بواقع 4 ملايين و251 ألفًا و500 جنيه، لـ 8503 عاملًا.



وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 494 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، وتلقى 9 شكاوى، تم تسوية شكوتين منها، وإحالة 6 شكاوى للقضاء، وتبقى شكوى واحدة ما زالت تحت البحث والدراسة.



