الليلة..أكرم حسني يستعد لطرح أغنيته الجديدة "لو كنت"

يستعد الفنان أكرم حسني الليلة لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "لو كنت" بمشاركة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ومن المقرر طرحها في تمام الساعة الخامسة مساءً عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".



أغنية"لو كنت" من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع تومه، وإنتاج أيديلوجي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري.





وفي سياق آخر، يشارك الفنان أكرم حسني حاليًا في فيلم "العميل صفر"، وهو فكرة محمد سامي وأكرم حسني، سيناريو وحوار وائل عبد الله، بطولة نيللي كريم، لبلبة، بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب.