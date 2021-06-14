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ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهات الجولة المقبلة

الإثنين 14/يونيو/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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 تعود منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، لتستكمل من جديد بعد توقفها منذ الثلاثين من مايو المنقضي.

 ومن المقرر أن تستكمل مبارايات الدوري، مساء يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من يونيو الجاري، بلقاء الإنتاج الحربي وطلائع الجيش، على ملعب الأهلي وي السلام ضمن الجولة 26 من الدوري.

 ويحتل المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك، صدراة ترتيب الهدافين برصيد 12 هدف، فيما يأتي أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا، في وصافة الهدافين بنفس العدد من الأهداف، بينما يحل أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، ثالثاً برصيد 11 هدف، فيما يأتي عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري البورسعيدي، رابع الترتيب برصيد 10 أهداف.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري:

أشرف بن شرقي لاعب الزمالك 12
هدف أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 12 هدف
أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 11 هدف 
عمر كمال لاعب المصري 10 أهداف
حسام حسن لاعب سموحة 9 أهداف 
محمد شريف لاعب الأهلي 9 أهداف 
يوسف أوباما 9 أهداف 
عمرو جمال 9 أهداف 
مصطفي فتحي سموحة 9 أهداف

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